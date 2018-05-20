Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил в наследство три миллиона евро.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Внушительное состояние он получил от скончавшейся бывшей сотрудницы генерального секретариата резиденции премьер-министра Италии.

88-летняя Анна Ч. скончалась еще 20 дней назад. Детей и мужа у нее не было, поэтому владелица трех больших объектов недвижимости и обладательница двух банковских счетов обратилась к адвокатам с просьбой составить завещание на Берлускони, с которым работала ранее.

"Синьора Анна Ч. обратилась к нам некоторое время назад. Женщина, скончавшаяся около 20 дней назад, попросила нас подготовить собственноручное завещание в пользу экс-премьера, с которым она работала в качестве секретаря в президиуме Совета министров", - сообщила адвокат Андреа Феррари.

Причиной благосклонности к Берлускони является "благодарность за годы совместной работы".

Ранее "Страна" сообщала, что Берлускони суд разрешил снова участвовать в выборах.

Также мы писали, что Берлускони вновь предстанет перед судом по делу, которое касается его связи с несовершеннолетней танцовщицей.