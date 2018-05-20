В Сумской области произошло смертельное ДТП с двум погибшими. Трагедия произошла в городе Ромны в субботу, 19 мая.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Установлено, что автомобиль BMW, скрываясь от погони полиции на большой скорости столкнулся с микроавтобусом, в результате водитель автомобиля и беременная пассажирка погибли.

"Скрываясь от погони полиции, авто на высокой скорости вылетело боком во встречный бус. Изуродованное тело беременной, на которое пришелся основной удар, извлекали спасатели", - говорится в сообщении.

Машина грубо нарушила ПДД и не остановилась по требованию полиции.

На месте погибли парень и девушка, которым на вид около 25-35 лет. Водитель микроавтобуса в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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