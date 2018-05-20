Футбольный матч "Динамо - Шахтер" завершился дракой с участием фанатов.

Об этом сообщает "Канал 24".

По итогу игры киевляне одержали победу со счетом 2:1. Однако по завершении матча на поле произошла потасовка.



Драку между игроками спровоцировал грубый подкат сзади от "горняка" Веллингтона Нема в ноги киевлянину Виктору Цыганкову. А потом на поле выбежали сразу несколько десятков фанатов киевлян.



Арбитр Виталий Романов не стал изымать ни одного из участников столкновения и дал финальный свисток за несколько секунд до ее начала.

Впоследствии стало известно, что фанаты также приняли участие в драке - в частности, сильно досталось игроку "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

"Что случилось? Ничего, я получил поджопника! Нормально? Ну, это болельщики. Один там клоун, иди позови меня один на один - не вопрос, выйдем. Я посмотрел на него, а он бежал сразу в толпу", - рассказал горняк.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как ультрас разогнали полицию перед матчем Динамо - Шахтер.

Также полузащитник Динамо заявил, что хочет покинуть команду.