За минувшие сутки боевики 58 раз нарушали перемирие на Донбассе, 22 раза применив запрещенное оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В результате обстрелов боевиков трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Обострение зафиксировали на Луганщине в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое.

На Донецком направлении боевые действия наблюдались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое.

"Противник ведет огонь из артиллерии и минометов из жилых кварталов города Горловка, прикрываясь мирным населением. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино", - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, уничтожен один и ранены трое боевиков.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне ООС на неизвестном устройстве подорвался украинский боец.

Также мы писали, что по данным штаба ООС, перед выходными число обстрелов на Донбассе уменьшилось.

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