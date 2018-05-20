За сутки трое украинских военных были ранены на Донбассе
За минувшие сутки боевики 58 раз нарушали перемирие на Донбассе, 22 раза применив запрещенное оружие.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
В результате обстрелов боевиков трое военнослужащих ВСУ получили ранения.
Обострение зафиксировали на Луганщине в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое.
На Донецком направлении боевые действия наблюдались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое.
"Противник ведет огонь из артиллерии и минометов из жилых кварталов города Горловка, прикрываясь мирным населением. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино", - отметили в пресс-центре.
По данным разведки, уничтожен один и ранены трое боевиков.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее "Страна" сообщала, что в зоне ООС на неизвестном устройстве подорвался украинский боец.
Также мы писали, что по данным штаба ООС, перед выходными число обстрелов на Донбассе уменьшилось.