В воскресенье, 20 мая, в Украине будет прохладная и дождливая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики сообщают, что на западе и севере Украины ожидается значительное похолодание — до +16...+19 .

В центральной, восточной и южной части страны столбики термометров днем будут колебаться от +20 до +26.

Дожди с грозами прогнозируются практически по всей стране.

В Киеве погода днем +18...+20, ночью температура упадет до +11...+13.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине пройдут короткие дожди с грозами и будет тепло.

Отметим, что в США собака прокралась в телестудию и едва не сорвала прогноз погоды.