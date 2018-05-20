Сегодня обещают прохладную и дождливую погоду
В воскресенье, 20 мая, в Украине будет прохладная и дождливая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают, что на западе и севере Украины ожидается значительное похолодание — до +16...+19 .
В центральной, восточной и южной части страны столбики термометров днем будут колебаться от +20 до +26.
Дожди с грозами прогнозируются практически по всей стране.
В Киеве погода днем +18...+20, ночью температура упадет до +11...+13.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине пройдут короткие дожди с грозами и будет тепло.
Отметим, что в США собака прокралась в телестудию и едва не сорвала прогноз погоды.
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