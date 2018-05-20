В Днепре ночью прогремел взрыв возле кафе
В ночь на 20 мая, в Днепре произошел взрыв неизвестного устройства.
Об этом сообщает ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
Взрыв прогремел возле кафе в Индустриальном районе города.
Инцидент произошел после полуночи. Служба спасения "101" получила сообщение о взрыве неустановленного предмета возле кафе "Алладин" по улице Гули Королевой в 00:31.
На месте спасатели определили, что обломками неизвестного взрывного устройства повреждены окна и фасад одноэтажного отдельно стоящего здания кафе на площади 10 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
Фото: dp.dsns.gov.ua
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