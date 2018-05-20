В ночь на 20 мая, в Днепре произошел взрыв неизвестного устройства.

Об этом сообщает ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Взрыв прогремел возле кафе в Индустриальном районе города.



Инцидент произошел после полуночи. Служба спасения "101" получила сообщение о взрыве неустановленного предмета возле кафе "Алладин" по улице Гули Королевой в 00:31.

На месте спасатели определили, что обломками неизвестного взрывного устройства повреждены окна и фасад одноэтажного отдельно стоящего здания кафе на площади 10 кв.м.



Погибших и пострадавших нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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