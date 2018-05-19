Американский президент Дональд Трамп сделал ошибку в имени своей жены Мелании, когда поздравлял ее с возвращением в Белый дом после операции на почках.

Об этом сообщает The Mirror.

Президент разместил пост в Twitter, где назвал ее Мелани.

"Замечательно, что наша потрясающая первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо и идет на поправку", - отметил Трамп, написав изначально имя жены Melanie вместо Melania.

Он также поблагодарил американцев за молитвы и пожелания. Через пять минут твит с ошибкой был удален, а на странице американского президента появился исправленный вариант.

Это не осталось незамеченным его подписчиками.

Исправленный твит Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Так твит выглядел с ошибкой Фото: mirror.co.uk

Как сообщала "Страна", 19 мая первая леди США вернулась в Белый дом после недельного пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Ей пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточняют, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.