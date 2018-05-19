Меган Маркл сменила свадебное платье на наряд от Стеллы Маккартни
Молодожены принц Гарри и Меган Маркл покинули Винздорский замок, где проходила свадебная церемония, и направились на ужин к принцу Уэльскому.
Об этом сообщает ТСН.
При выходе из Винздора герцогиня Сассекская продемонстрировала белоснежное платье в пол от британского дизайнера Стеллы Маккартни.
Ужин, огранизованный принцом Уэльским, пройдет в Фрогмор Хауз.
Мероприятие пройдет в узком кругу Королевской семьи и станет последним на сегодня для молодоженов.
Фото: ru.tsn.ua
Фото: ru.tsn.ua
Фото: ru.tsn.ua
Фото: ru.tsn.ua
Как сообщала "Страна", сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Также "Страна" сообщала, что медовый месяц принц Гарри и Меган Маркл, скорее всего, проведут, в бунгало в Африке.