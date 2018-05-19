Молодожены принц Гарри и Меган Маркл покинули Винздорский замок, где проходила свадебная церемония, и направились на ужин к принцу Уэльскому.

Об этом сообщает ТСН.

При выходе из Винздора герцогиня Сассекская продемонстрировала белоснежное платье в пол от британского дизайнера Стеллы Маккартни.

Ужин, огранизованный принцом Уэльским, пройдет в Фрогмор Хауз.

Мероприятие пройдет в узком кругу Королевской семьи и станет последним на сегодня для молодоженов.

Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

Как сообщала "Страна", сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Также "Страна" сообщала, что медовый месяц принц Гарри и Меган Маркл, скорее всего, проведут, в бунгало в Африке.