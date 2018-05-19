Во Львове водитель маршрутки потерял сознание за рулем
Во Львове водитель маршрутки потерял сознание во время движения в самом центре города.
Об этом сообщает Press-центр.
Инцидент с общественным транспортом произошел вечером 18 мая на улице Шота Руставели. На момент происшествия в салоне автобуса маршрута №44 было много пассажиров.
При этом маршрутка сбила несколько дорожных знаков на остановке. Во вчерашнем ДТП чудом никто не пострадал, люди на тротуаре успели во время отскочить буквально из-под колес неуправляемого водителем автобуса.
Фото: press-centr.com
Напомним, что ранее во Львове женщина потеряла сознание за рулем и протаранила жилой дом.
Как сообщала "Страна", в военном городке Львовской области нашли застреленного военного.
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