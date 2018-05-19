Во Львове водитель маршрутки потерял сознание во время движения в самом центре города.

Об этом сообщает Press-центр.

Инцидент с общественным транспортом произошел вечером 18 мая на улице Шота Руставели. На момент происшествия в салоне автобуса маршрута №44 было много пассажиров.

При этом маршрутка сбила несколько дорожных знаков на остановке. Во вчерашнем ДТП чудом никто не пострадал, люди на тротуаре успели во время отскочить буквально из-под колес неуправляемого водителем автобуса.

Фото: press-centr.com

Напомним, что ранее во Львове женщина потеряла сознание за рулем и протаранила жилой дом.

Как сообщала "Страна", в военном городке Львовской области нашли застреленного военного.