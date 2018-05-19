Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь не могут договориться об условиях развода. Причиной нового спора стали разногласия относительно поместья на юге Франции, в котором они сыграли свадьбу.

Об этом сообщает "Телеграф".

Споры идут за Шато Мираваль. Бывшие супруги приобрели недвижимость с виноградниками в 2009 году. Тогда за поместье пара отдала $60 миллионов.

По словам инсайдера издания, Анджелина Джоли стала инициатором продажи поместья. В то же время Брэд Питт настаивает на том, чтобы сохранить жилье.

"Анджелина подталкивает Брэда продать имение и отдать ей половину денег, но он хочет сохранить его. Брэд действительно любил ремонтировать здания на территории и работать с виноделом и производителем оливкового масла. Он следит за каждым урожаем и хочет сохранить все. Это единственное, что он хочет оставить. Это его дитя", – утверждает инсайдер.

Отметим, что для юристов конфликт пары может обернуться кропотливой работой. Ведь при покупке имущества актеры не были официально женаты. Поэтому в судебном порядке сложно доказать, кто оплатил стоимость дома и имеет права на недвижимость.

Фото: stuki-druki.com

Шато Мираваль – это замок, несколько жилых и нежилых построек, часовня, органическая ферма и, конечно же, виноградники, где производится одноименное вино Miraval. Также здесь есть мото-трек.

Как сообщала "Страна", Брэд Питт увлекся кудрявой брюнеткой-архитектором.

Он также сблизился с Дэми Мур и читает с ней Каббалу.