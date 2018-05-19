На Кубе нашли первый черный ящик с рухнувшего самолета
На Кубе нашли один из двух черных ящиков пассажирского самолета, который потерпел крушение 18 мая.
Об этом сообщает агентство EFE.
В ближайшее время специалисты надеются обнаружить второй. Министр транспорта Кубы Адель Искьердо заявил, что ящик находится в хорошем состоянии, эксперты продолжают работать в зоне падения самолета.
Напомним, 18 мая, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване (Куба). На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.
Как сообщала "Страна", МИД заявил, что украинцев нет среди жертв катастрофы Boeing-737 на Кубе.
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