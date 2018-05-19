Молодые супруги принц Гарри и Меган Маркл, отправятся в свадебное путешествие осенью из-за официальных мероприятий, на которых должны быть по статусу. Скорее всего, это будет Намибия, где они работали волонтерами еще в начале своих отношений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Молодые супруги не раз намекали, что поедут в южно-африканскую страну, которая славится своей дикой природой и удаленностью.

По имеющимся сведениям, место уже присмотрел Гарри – это новый отель, ночь в котором стоит $700.

Комплекс состоит из шести бунгало, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.

Идея заключается в том, чтобы жители отеля не мешали друг другу.

Как сообщала "Страна", королева Елизавета II перед свадьбой пожаловала Гарри и Меган герцогские титулы.