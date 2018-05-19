На Каннском кинофестивале Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корээда.

Об этом сообщает "Дождь".

Фильм рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из родственников подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Семья продолжает свое дружное существование, но однажды они видят объявление о пропавшей девочке, что влечет за собой проблемы для семьи.

Гран-при отдали "Черному клановцу" Спайка Ли. Приз за лучший сценарий разделили итальянка Аличе Рорвакер ("Счастливый Лаззаро") и иранец Джафар Панахи ("Три лица").

Актриса Самал Еслямова, сыгравшая в фильме "Айка" Сергея Дворцевого, получила награду за лучшую женскую роль. Приз за лучшую мужскую роль досталась итальянцу Марчелло Фонте, сыгравшему в фильме "Собачник" Маттео Гарроне.

Приз жюри дали фильму "Капернаум" ливанки Надин Лабаки. Лучшим режиссером признали обладателя "Оскара" поляка Павла Павликовского ("Холодная война"). Жан-Люк Годар получил специальный приз за фильм "Образ и речь".

В основной программе фестиваля был представлен фильм "Лето" Кирилла Серебренникова. Группа "Звери" получила награду за саундтрек к нему. На церемонии награждения Кейт Бланшетт высказалась в поддержку Серебренникова, который не смог присутствовать в Каннах, так как находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетых средств.

Напомним также, что "Донбасс" Сергея Лозницы также получил премию в "Каннах". "Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украинским копродюсером выступил Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик". Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге.