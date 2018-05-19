В субботу, 19 мая, киевское "Динамо" в матче 32-го тура Премьер-Лиги обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2: 1.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Динамовцы первыми открыли счет в матче. На 16-й минуте после подачи углового Вербич ударом головой пробил вратаря "горняков" Андрея Пятова.

"Шахтер" быстро сравнял счет. На 23-й минуте по пенальти, ударом с 11-ти метров, Марлос технично переиграл Бойко - 1: 1.

В первые 45 минут больше моментов было у ворот "Динамо".

На старте второго тайма "Динамо" забивает второй раз. После прострела с фланга в штрафную "горняк" Хочолава переправил мяч в собственные ворота, отметившись автоголом.

Последние 15 минут игры Александр Хацкевич выпустил на замену Олега Гусева, для которого этот матч стал последним в бело-синей футболке.

Фото: pravda.com.ua

По данным полиции Киева, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве находилось около тысяч болельщиков. Порядок обеспечивали 1000 полицейский и нацгвардейцев.

Во время матча фаны "Динамо" применили файера и петарды.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, что ранее появилось видео, как ультрас разогнали полицию перед матчем Динамо - Шахтер.

Как сообщала "Страна", после продления контракта Фонсека рассказал о переменах в Шахтере и планах на Лигу чемпионов.