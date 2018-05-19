Французского режиссера Люка Бессона обвинила в изнасиловании молодая актриса, чье имя не раскрывается.

Об этом сообщает Europe 1.

Имя актрисы не указано, но сообщается, что она обратилась в полицию в пятницу, 18 мая.

По словам 27-летней актрисы, она встретилась с Бессоном в парижском отеле "Бристоль". После выпитой чашки чая она якобы потеряла сознание. Когда актриса снова пришла в себя, она поняла, что была изнасилована. Режиссер ушел из отеля раньше нее и оставил деньги.

Отмечается, что адвокат Бессона опроверг эти обвинения и заявил, что режиссер видел актрису от случая к случаю.

Фото: ekskluziv-smi.ru

Как сообщала "Страна", Люк Бессон представит новую цифровую версию культового фильма "Пятый элемент".

Также "Страна" писала, что появился трейлер нового фильма Люка Бессона с Рианной и Рутгером Хауэром.