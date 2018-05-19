В Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" завершился финальный матч Кубка Англии в котором "Челси" противостоял "Манчестер Юнайтед" и сумел обыграть соперника со счетом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в этом матче на 22-й минуте забил Эден Азар, который реализовал пенальти.

Азар получил мяч и явно убегал от защитника. Джонс прыгнул в ноги сопернику, который ворвался в штрафную, и сбил его, заработал пенальти в ворота своей команды и предупреждение.

Пробивая пенальти Азар увидел, что кипер начал падать на правый бок - и спокойно пробил в правый от себя угол.

В дальнейшем команды много и страстно атаковали, но забить голов больше никому так и не удалось.

Таким образом, "Челси" выиграл первый и единственный трофей в нынешнем сезоне и 8-й Кубок Англии в истории.

Азар забил победный гол в матче Кубка Англии Фото: thefa.com

Как сообщала "Страна", в прошлом году "Арсенал" вырвал Суперкубок Англии у "Челси", сыграв вничью в основное время.

Напомним также, что Ливерпуль, Челси и Арсенал положили глаз на полузащитника Шахтера.