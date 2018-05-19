Жители Харькова и области в большинстве против войны на Донбассе, не доверяют НАТО и поддерживают Оппозиционный блок.

Об этом говорят результаты опросов об общественно-политической ситуации в регионе, сообщается на сайте Центра Разумкова.

Большинство опрошенных жителей региона считают, что в стране необходимы радикальные изменения.

Фото: razumkov.org.ua

65 % жителей Харьковской области считают неприемлемым продолжение военных действий на Донбассе до полного восстановления украинской власти в регионе.

Лучшим вариантом развития событий харьковчане считают прекращение военных действий и признание неконтролируемых территорий оккупированными (за - 47%). Еще один вариант - ввод миротворцев ООН (за - 34 %).

Фото: razumkov.org.ua

Больше половины (51%) жителей Харькова и области выступают против вступления Украины в НАТО. За вступление всего 26%.

Фото: razumkov.org.ua

Примерно одинаковое количество противников и сторонников вступления ЕС. Против вступления в ЕС выступают 35% жителей Харькова и 40% жителей области. "За", соответственно, 43% и 38%.

Фото: razumkov.org.ua

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, на них бы победил глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко с результатом 22 %.

Второе и третье места делят Юлия Тимошенко и Вадим Рабинович - по 12%.

На четвертом месте нынешний Президент Петр Порошенко с 11% голосов.

Далеко от лидеров отстают Олег Ляшко и Анатолий Гриценко (по 7 %) и артисты Зеленский и Вакарчук (по 6%).

Фото: razumkov.org.ua

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, первое место на таких выборах занял бы "Оппозиционный блок". За него готовы голосовать 20% жителей Харьковщины, готовых прийти на участки.

На втором месте - партия, основанная харьковчанами Евгением Мураевым и Вадимом Рабиновичем "За жизнь". За нее готовы голосовать 13 % жителей Харькова и области.

11% набирает "Батькивщина" Юлии Тимошенко, и 10% - Блок Петра Порошенко.

За ними идут "радикалы" Ляшка (8%), "Видродження" Кернеса и Хомутынника (7%), и Громадянська позиция" Анатолия Гриценко (6%).

По 4% набирают "Самопомич" и выдуманная партия комика В.Зеленского "Слуга народа".

Фото: razumkov.org.ua

Важнейшие для харьковчан проблемы - экономические. Самая главная проблема (52% опрошенных) - низкие зарплаты и пенсии.

Вторая по важности проблема - повышение тарифов на коммунальные услуги. Это волнует 46% жителей области и 53% Харькова.

Рост цен на основные товары больше всего волнует 43% жителей Харькова и 33% жителей области.

Конфликт на востоке страны беспокоит 33% жителей Харькова. Жителей области он волнует больше - 48%.

Фото: razumkov.org.ua

Исследование провели Центр Разумкова, Институт глобальных стратегий (В. Карасев), Украинский институт социальных исследований. В апреле-мае были опрошены 18451 респондентов. Статистическая ошибка составляет 0,5-0,8%.

Напомним что почти 80% опрошенных украинцев не одобряют работу президента Порошенко.

Как сообщала "Страна", главным требованием к власти украинцы назвали окончание войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).