На Теремках в Киеве мужчина выпал из окна на седьмом этаже
В Киеве по адресу Вильямса, 15 в Голосеевском районе произошло падение человека с высоты, причины трагедии неизвестны.
Об этом сообщают "Стражи. Эспрессо".
Мужчина выпал из окна седьмого этажа. Окна дома открыты настежь, на месте работает следственно-оперативная группа. Скорая, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть.
Выясняется, идет ли речь о самоубийстве, убийстве или несчастном случае.
Фото: ru.espreso.tv
Как сообщала "Страна", в Киеве АТОшник по неизвестным причинам выпал из окна многоэтажки.
Также "Страна" писала, что ранее в Киеве, на Оболони, из окна 12-го этажа выпала женщина. Инцидент произошел на улице Приозерной.
Напомним также, что под Одессой семилетний мальчик выпал с пятого этажа и остался жив
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