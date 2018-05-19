В Киеве по адресу Вильямса, 15 в Голосеевском районе произошло падение человека с высоты, причины трагедии неизвестны.

Об этом сообщают "Стражи. Эспрессо".

Мужчина выпал из окна седьмого этажа. Окна дома открыты настежь, на месте работает следственно-оперативная группа. Скорая, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть.

Выясняется, идет ли речь о самоубийстве, убийстве или несчастном случае.

Фото: ru.espreso.tv

Как сообщала "Страна", в Киеве АТОшник по неизвестным причинам выпал из окна многоэтажки.

Также "Страна" писала, что ранее в Киеве, на Оболони, из окна 12-го этажа выпала женщина. Инцидент произошел на улице Приозерной.

Напомним также, что под Одессой семилетний мальчик выпал с пятого этажа и остался жив