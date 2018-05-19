В Киеве 19 мая состоялся юбилейный двадцатый Мегамарш вышиванок. Несмотря на небольшой дождь, участники прогулялись по центральным улицам столицы в национальных одеждах.

Об этом сообщает "Информатор".

Желающие принять участие в марше собрались возле Золотых ворот и оттуда прошли по Андреевскому спуску до Контрактовой площади.

Многие пришли в ярких венках, принесли государственные флаги, а кто-то даже привел питомцев.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" писала, что в Киеве 19 мая проводится целый ряд мероприятий. Проходит Велодень 2018, в парке Шевченко "оживляют" манекенов и зашивают свиные ноги, на Оболони пробежались зожники, а в Украинском доме открылся фестиваль Kyiv Comic Con 2018.

Как сообщала "Страна", врач антарктической станции поздравил украинцев с Днем вышиванки в компании с пингвином.