В субботу, 19 мая, прошел первый день фестиваля Kyiv Comic Con. В Украинском доме собрались поклонники комиксов в образах супергероев американских и японских комиксов, а также героев видеоигр и аниме.

Об этом сообщает "Информатор".

Кyiv Comic Con проходит в столице в четвертый раз. В этом году он проходит в Украинском доме 19 и 20 мая (до 22:00).

В программе лекции, премьеры мультфильмов, презентации фильмов, встречи фанатов, турниры видеоигр, презентации комиксов, косплей-парад, танцевальный флешмоб, настольные игры.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в прошлом году фестиваль проходил в Киеве 6-7 мая.

Как сообщала "Страна", а в 2016 году фестиваль Comic Con вернулся в Киев с новой программой.