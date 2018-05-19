В Киеве стартовал фестиваль Comic Con
В субботу, 19 мая, прошел первый день фестиваля Kyiv Comic Con. В Украинском доме собрались поклонники комиксов в образах супергероев американских и японских комиксов, а также героев видеоигр и аниме.
Об этом сообщает "Информатор".
Кyiv Comic Con проходит в столице в четвертый раз. В этом году он проходит в Украинском доме 19 и 20 мая (до 22:00).
В программе лекции, премьеры мультфильмов, презентации фильмов, встречи фанатов, турниры видеоигр, презентации комиксов, косплей-парад, танцевальный флешмоб, настольные игры.
Фото: kiev.informator.ua
Напомним, что в прошлом году фестиваль проходил в Киеве 6-7 мая.
Как сообщала "Страна", а в 2016 году фестиваль Comic Con вернулся в Киев с новой программой.
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