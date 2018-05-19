В субботу, 19 мая, в американском городе Хьюстон (штат Техас), произошел взрыв на заводе, в результате происшествия 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает ABC13 Houston в Twitter‏.

"Департамент пожарной охраны Пасадены сказал, что по меньшей мере 20 человек получили ранения после взрыва на заводе вблизи Хьюстона", - говорится в сообщении.

По словам представителей властей, все пострадавшие были доставлены в больницу.

Их состояние неизвестно.





Фото: twitter.com/abc13houston

Как сообщала "Страна", ранее в США на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, в радиусе мили объявили эвакуацию.

Напомним также, что ранее на авиабазе США смертник подорвал автомобиль с газовыми баллонами. Водитель погиб на месте. Отмечается, что военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся на самолеты. Обошлось без пострадавших.