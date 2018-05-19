Завтра в некоторых областях пройдут грозовые ливни
В воскресенье, 20 мая в южных, центральных и восточных областях Украины пройдут сильные дожди с грозами.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
На западе будет без осадков, температура поднимется до +21 градусов.
На востоке пройдут дожди с грозами, дневная температура ожидается в пределах +17...+24 градусов.
В центральных областях страны также прогнозируют осадки, дневная температура от +20 до +24 градусов. На севере будет солнечно и без осадков, температура от +18 до +21.
На юге пройдут дожди с грозами, температура днем от +22 до +24.
В Киеве в воскресенье будет сухая и солнечная погода, но температура от +18 до +20 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", 19 мая на Киев надвигался шторм и гроза.
Также напомним, что синоптики обещали возвращение жары в Украину с четверга, исключением стали только западные области.