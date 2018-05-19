Утром 19 мая населенный пункт Зайцево в Донецкой области попал под обстрел.

Об этом в Facebook сообщает Операция объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК задокументировала обстрел боевиками вооруженных формирований РФ жилого сектора населенного пункта Зайцево из минометов 120 калибра.

Обстрел произошел около 05:45 по направлению населенного пункта Гольмовский.

По результатам фотофиксации наблюдателями задокументировано прямое попадание мины в частный дом и приусадебный участок по улице ул. Мануильского 100,

В результате разрыва мины, разрушены кровля дома, повреждены окна и стены.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что в ОБСЕ обеспокоены ростом жертв среди мирного населения из-за обострения на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Донецкая фильтровальная станция снова остановила работу из-за обстрелов.