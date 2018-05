Сегодня, 19 мая, принц Гарри женился на Меган Маркл, которая была в свадебном платье от французского модного дома Givenchy. Белоснежное платье с вырезом "лодочкой" создала дизайнер Клэр Уэйт Келлер. А идею узоров на пятиметровой фате Меган придумала сама.

О всех тонкостях подвенечного наряда сообщили журналисты ВВС.

Изюминкой свадебного платья стал минималистичный дизайн и белоснежный цвет. Вырез "лодочка" обрамлял плечи и подчеркнул талию Меган. Платье "от-кутюр" пошито из двухслойного шелка с нижней юбкой из трехслойной органзы.

На Меган была пятиметровая фата из белого шелка, закрывавшая лицо. На фате - цветочный узор, представляющий все 53 страны, входящие в Британское содружество наций. Такой дизайн предложила сама невеста, поскольку страны Содружества станут главным, на чем будет сосредоточена их с принцем Гарри благотворительная деятельность.

Фату Меган придерживала закругленная бриллиантовая тиара королевы Марии (бабушки королевы Елизаветы), которую к этому случаю дала ей надеть сама королева Елизавета. Она была изготовлена в Англии в 1932 году. В центре тиары - сменная брошь из 10 бриллиантов.

На Меган Маркл также были серьги и браслет знаменитой французской ювелирной и часовой фирмы Cartier.

В букете присутствовали незабудки - любимые цветы матери принца Гарри Дианы. Также в состав букета вошли душистый горошек, ландыши, астильба, жасмин, астранция, веточки мирта. Также принц Гарри собственноручно сорвал несколько цветов на лужайке Кенсингтонского дворца для букета.

