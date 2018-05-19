Сегодня, 19 мая, четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Всего в операции погибли 7 человек, включая нападавших, 2 полицейских и прихожанина, который получил ранения.

Люди, находившиеся в храме, рассказали, что услышали стрельбу на улице во время вечерней службы, примерно в 15:00. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Всего в храме находилось около 15 прихожан, один из мужчин бросился закрывать дверь стулом", - сказала одна из прихожанок церкви Тамара Погорелова.

По ее словам, шла стрельба из пистолетов и автоматов. "Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса", - добавила она. По ее словам, все были перепуганы. Дети священника в это время находились во дворе. "Жена батюшки успела выскочить на улицу и быстро завести детей в дом", - рассказала собеседница агентства.

Еще один очевидец, представившийся Сергеем, рассказал, что, услышав беспорядочную стрельбу, они сразу заблокировали входную дверь.

"Мы предположили сразу, что что-то не так, и сразу закрыли дверь. Снаружи вход в церковь охраняют четверо прикомандированных в Чечню военнослужащих. Мы сразу начали звонить по номерам экстренных служб", - рассказал Сергей.

Сейчас движение у храма на проспекте имени Кадырова восстановлено. Ситуация в Грозном спокойная.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Как сообщала "Страна", личность одного из боевиков установили - это житель пригорода Грозного. Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь.