Уполномоченный канцлера Германии Петер Беэр предупредил немецкие компании, связанные со строительством газопровода "Северный поток-2" о том, что им следует готовиться к санкциям США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Беэр рассказал в интервью, что на встрече в Вашингтоне представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил о высокой вероятности введения санкций в связи со строительством газопровода.

"Это еще один груз для трансатлантических отношений", - отметил Беэр.

Он уточнил, что строительство "Северного потока 2" встречает сопротивление всех политических сил США и в Белом доме.

Напомним, что власти США пригрозили Германии торговой войной с Европой из-за "Северного потока 2".

Как сообщала "Страна", Меркель пообещала Украине роль транзитной страны после введения "Северного потока-2".