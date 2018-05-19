В Грозном ликвидировали четырех человек, которые сегодня атаковали православный храм. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что личность одного из них удалось установить.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Он проживал в пригороде Грозного в одном из поселков", - сообщил Кадыров.

Он подчеркнул, что обстановка в городе не изменилась. Город живет мирной жизнью, работают все учреждения, организации, магазины, общественный транспорт, открыто движение по всем улицам.

На сайте Следственного комитета говорится, что по факту нападения не православную церковь в Грозном возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). "По предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество погибших в результате атаки, включая нападавших, составило 7 человек.

Следователи подтвердили, что нападавшие были убиты, при себе у них было гладкоствольное оружие и ножи.

Как сообщила "Страна", 19 мая вооруженные люди пытались захватить в заложники прихожан православной церкви Архангела Михаила. В результате спецоперации было ликвидировано четверо боевиков.