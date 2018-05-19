В Нью-Йорке в результате падения с 25 этажа отеля Gotham ("Готэм") погибли бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщает издание, девушка зарегистрировалась в пентхаус-люксе на 25-м этаже отеля вечером в четверг. В пятницу утром тела женщины и ее сына нашли на балконе второго этажа.

Известно, что Адамс судилась со своим экс-супругом за опекунство над их ребенком. В среду в Верхнем суде Манхэттена ей отказали в праве взять сына в поездку в Европу, где она должна была встретиться со своим бойфрендом.

Местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщают, что предположительно Адамс совершила самоубийство.

Она была Мисс Playboy в ноябре 1992 года и встречалась с актером Робертом Де Ниро. Также она была автором книг по философии движения "нью-эйдж" и астрологических календарей.

Фото: Provse

Gotham Hotel в Нью-Йорке/Open Source Photo

Фото: provse.today

Как сообщала "Страна", ранее экс-модель Playboy рассказала детали о сексе с Трампом.

Также "Страна" писала, как в Молдавии муж зарезал модель Playboy и выпрыгнул из окна, оставив дома маленькую дочь.