Руководство СНГ отреагировало на заявление президента Петра Порошенко про отзыв всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.

Об этом сообщают РИА "Новости".

По словам руководителя пресс-службы исполкома СНГ Владимира Никанорова, это не первый раз, когда те, кто представляет Украину, что-либо заявляют без дальнейших последствий.

"Задайте украинской стороне вопрос: кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины", - заявил Никаноров.

Он добавил, что до 2014 года украинские представители занимали в организации "достаточно высокие должности", но потом власти Украины отозвали своих представителей, а новые не были назначены.

Ранее в России заявили, что у Украины уйдет не меньше года на выход из СНГ. Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявил, что Киев не подписывал устав СНГ, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана.

Как сообщала "Страна", у министра иностранных дел Украины Павла Климкина объяснили, почему Украина должна разорвать старый договор о дружбе с Россией.