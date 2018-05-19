В исполкоме СНГ отреагировали на решение Порошенко отозвать представителей Украины
Руководство СНГ отреагировало на заявление президента Петра Порошенко про отзыв всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.
Об этом сообщают РИА "Новости".
По словам руководителя пресс-службы исполкома СНГ Владимира Никанорова, это не первый раз, когда те, кто представляет Украину, что-либо заявляют без дальнейших последствий.
"Задайте украинской стороне вопрос: кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины", - заявил Никаноров.
Он добавил, что до 2014 года украинские представители занимали в организации "достаточно высокие должности", но потом власти Украины отозвали своих представителей, а новые не были назначены.
Ранее в России заявили, что у Украины уйдет не меньше года на выход из СНГ. Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявил, что Киев не подписывал устав СНГ, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана.
Как сообщала "Страна", у министра иностранных дел Украины Павла Климкина объяснили, почему Украина должна разорвать старый договор о дружбе с Россией.