Лидер российской группы "Звери" Роман Билык получил приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму Кирилла Серебренникова "Лето".



Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram. Также он разместил в посте хэштег с призывом освободить Кирилла Серебренникова.



Фото: instagram.com/romanbilyk

Сюжет фильма рассказывает о становлении ленинградского рок-клуба в 1981 году и отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Премьера состоялась на Каннском фестивале.

Напомним, что в рамках конкурсных программ Каннского международного кинофестиваля состоялись мировые премьеры двух украинских фильмов: "Донбасс" и "Женщина на войне".



Как сообщала "Страна", режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве.

