В Москве состоялся учредительный съезд партии сторонников Алексея Навального. Политсилу решено было назвать "Россия будущего". Встреча прошла в бизнес-центре "Омега Плаза".

Сам оппозиционер не смог присутствовать на учредительном съезде, поскольку находится под арестом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Протоколы региональных собраний будут собраны и пересланы в Москву примерно за 14 дней. Как рассказал секретарь Центрального совета партии Иван Жданов, "недели через две подадим документы в Минюст".

Жданов сообщил, что в партии на данный момент не будет должности председателя. Руководить политической организацией станет Центральный совет. Впрочем, новый съезд партии сможет учредить должность председателя в будущем.

Как заявили в партии, то, что представители Минюста не присутствовали на учредительном съезде, не влияет на легитимность.

Как сообщала "Страна", после драки казаков с людьми Навального Путин обрушился на "дремучее охранительство".