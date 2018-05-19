Космический телескоп TESS, запущенный в апреле 2018 года, прислал на Землю первый снимок. На фото видно больше 200 тысяч звезд.

Об этом сообщает N+1.

В центре тестового снимка с двухсекундной выдержкой запечатлено созвездие Центавр, в правой верхней части виден край туманности Угольный Мешок, а слева снизу отчетливо видна яркая звезда Хадар, одиннадцатая по яркости на ночном небе.

Представители NASA отмечают, что пока это черновой снимок, а первое изображение в высоком качестве с TESS будет опубликовано в июне.

Фото: NASA

TESS от других телескопов отличается зеркалом, диаметр которого – 650 см. Это дает ему возможность улавливать намного больше света, что позволяет определять планеты, где может быть вода.

После того, как TESS приступит к работе, найденные им кандидаты в экзопланеты будут изучаться с помощью наземных телескопов и космического телескопа "Джеймс Уэбб", который должен заменить "Хаббл".

Как сообщала "Страна", NASA планирует летом нынешнего года запустить космический зонд для изучения Солнца - Parker Solar Probe.