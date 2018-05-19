В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила. В результате нападения погибли двое полицейских и один прихожанин. Нападавшие были убиты. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также сообщается о ранении двоих полицейских и одного прихожанина.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - заявили в полиции.

У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики.

Храм расположен в центральной части города на проспекте Ахмата Кадырова.

Подробности нападения пока неизвестны.

Фото: ТАСС

Как сообщала "Страна", ранее ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Чечне.

Также "Страна" писала, что по мнению Кадырова, французские власти сами виновны в терактах, которые устроил выходец из Чечни.