Сегодня, 19 мая, после обеда из торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости в Киеве эвакуировали сотрудников и посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Получили сообщение о заминировании ТРЦ "Глобус": проводится эвакуация, на месте работают взрывотехники и работники профильных полицейских служб", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве "заминировали" Мерседес на парковке и оставили записку с угрозами.

Также "Страна" писала, как 15 мая в Киеве на улице Шолуденко "заминировали" здание Апелляционного суда, из здания эвакуировали 250 человек. По словам одного из сотрудников, такие сообщения происходят приблизительно раз в две недели: "Наверняка кто-то решил сорвать одно из тех важных дел, которые мы сегодня рассматривали". По состоянию на 14:30 ничего опасного не обнаружили.