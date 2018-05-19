До конца субботу, 19 мая, в Киеве и Киевской области ожидается гроза и сильные порывы ветра.

Сообщение о штормовом предупреждении появилось на сайте ГосЧС Украины.

"По Киеву и Киевской области в ближайшие два часа и до конца суток 19 мая - дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, что ученые предупреждают, что на Землю надвигается мощный геомагнитный шторм, пик которого придется на 1 и 2 июня. По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.

Как сообщала "Страна", 14 мая спасатели также давали штормовое и грозовое предупреждение по Киеву и Киевской области.