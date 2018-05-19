В субботу, 19 мая, на Майдане Независимости в Киеве проходит марш "Свободу защитникам Украины". 250 человек пешком пройдут к посольству Германии, Франции, офису Красного креста.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Среди участников акции - около 30 родственников военнопленных, которые содержатся в тюрьмах России. Участники держат портреты пленных родственников и плакаты с надписями "Freedom Sentsov" "Свободу политзаключенным Мордора".

Основное требование - заставить Россию освободить украинских военнопленных и придерживаться международных норм относительно пленных.

Организаторами акции выступили С14, ультрас "Динамо" и другие организации.

Фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Фото: Эльдар Сарахман/pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", Осужденный в России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и Крыму.

В то же время крымский активист Александр Кольченко, незаконно осужденный в РФ, осудил голодовку Сенцова в письме заключенному украинскому режиссеру, с которым они осуждены по одному делу. Он пожелал Сенцову здоровья и сил, которые пригодятся на воле в Украине.