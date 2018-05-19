Появилось праздничное меню дневного приема в Виндзорском замке герцога и герцогини Сассекских - принца Гарри и Меган Маркл, которые сегодня сыграли свадьбу.

Об этом сообщает официальный сайт британской королевской семьи.

Гостей будут угощать лангустинами с цитрусовым соусом и копченым лососем, спаржей на гриле с камбрийской ветчиной, крокетами из виндзорского барашка, горохово-мятным ризотто с трюфельным маслом и пармезаном, цыпленком с соусом из йогурта и жареными абрикосами, а также тарталетками с апельсиновым крем-брюле и фисташковыми макарунами.

В качестве напитков на обеде предложат шампанское, вина, а также безалкогольные коктейли с сиропом из бузины и яблочный сок.

Пока же на кухне Виндзорского замка в буквальном смысле кипит работа.

Фото: bbc.com

Напомним, сегодня невеста Меган Маркл появилась в простом и изысканном белом платье от дизайнера Клэр Уэйт Келлер, которая в 2017 году стала художественным директором дома Givenchy. Меган Маркл также собрала волосы в низкий узел на затылке, украсив прическу бриллиантовой фамильной диадемой и фатой.

Как ранее сообщала "Страна", в Виндзорском дворце уже сервировали свадебный торт, украшенный пионами и розами