Сегодня ночью 19 мая во двор депутата Измаильского районного совета, главы районной организации партии БПП Александра Петкова, бросили гранату.

Об этом сообщает "Бессарабия Информ".

Дом расположен на улице Холостякова. Гранату во двор бросили, когда хозяева были в отъезде в Одессе.

Об инциденте информировала сотрудников правоохранительных органов женщина, которая присматривала за домом и утром обнаружила на заднем дворе у окон столовой следы детонации.

Вследствие инцидента было повреждено ограждение, тротуарная плитка и металлопластиковые окна.

Фото: Александр Петков/bessarabiainform.com

Как сообщала "Страна", в Киеве ночью на Подоле взорвали гранату, погиб мужчина с удостоверением участника боевых действий.

Напомним также, что полиция определила, какая бомба была заложена в машину криминалиста в Измаиле.