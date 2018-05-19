В Виндзорском дворце, где состоится торжественный прием на свадьбе герцога и герцогини Сассекских, уже сервировали свадебный торт.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Главный десерт приготовила кондитер Клэр Птэк. Начинка свадебного торта сделана из лимонного крема и нежного наполнителя из взбитого сливочного масла и сахарной пудры. Лакомство украшено швейцарской меренгой и 150 свежими цветами – белым розами и пионами.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Напомним, что "Страна" следит за свадебной церемонией в онлайн-репортаже.

Как сообщала "Страна", невеста появилась в простом и изысканном белом платье. Дизайнером наряда стала Клэр Уэйт Келлер, которая в 2017 году стала первым художественным директором французского модного дома Givenchy. Меган Маркл также собрала волосы в низкий узел на затылке, украсив прическу бриллиантовой фамильной диадемой и фатой.