Россия запретит въезд грузового транспорта, маршрутных и рейсовых автобусов с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской области на период подготовки к ЧМ-2018 с 1 июня по 17 июля.

Об этом сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

По его данным, с этой целью по всему участку временно неконтролируемого российско-украинской государственной границы подразделениями пограничной службы ФСБ России будет осуществляться усиленный контроль.

"Российские власти и правоохранительные органы достоверно знают сколько наемников, оружия и взрывчатки они завезли на оккупированный Донбасс и опасаются, что какой-то сторонник "русского мира" испортит им праздник в период проведения чемпионата", - сообщил представитель Госпогранслужбы.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Напомним, в этом году финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Как сообщала "Страна", в Госпогранслужбе отговаривают украинцев от поездок на ЧМ по футболу в России.

Напомним также, что "Страна" писала, что в Тернополе выпустили календарь ЧМ - 2018 с российским Крымом.