Сегодня, 19 мая, в Италии перевернулся пассажирский автобус компании Flixbus, в результате ДТП пострадали 26 человек. Об этом сообщает tgcom24.

Автобус направлялся из Турина в Триест по автостраде А4. ДТП произошло в провинции Порденоне.

Сообщается, что автобус съехал с дороги и перевернулся. Пострадали 26 человек, но только один в тяжелом состоянии. Людей госпитализировали в четырех больницах.

Автобус поднимали при помощи крана. Правый бок получил механические повреждения, стекла оказались разбиты.

Участок трассы, на котором произошла авария, перекрыли.

Фото: tgcom24.mediaset.it

Накануне в Италии авто с украинцами вылетело в кювет и перевернулось, есть погибшие.

Как сообщала "Страна", ранее в Италии два украинца разбили авто и ударили полицейского по лицу.