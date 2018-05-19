Принц Гарри и Меган Маркл отправились на торжественный прием в Виндзорском замке
Молодожены и около 600 гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл совсем скоро отправятся на торжественный прием в Виндзорском замке, который устраивает королева Елизавета II.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Меню на таких мероприятиях - всегда на французском языке. Столовые приборы тоже под стать.
Фото: bbc.com
Напомним, что в качестве свадебного торта принц Гарри и Меган Маркл выбрали трехслойный деликатес из лимонных коржей, пропитанных сиропом их бузины и украшенных живыми цветами из королевского сада.
Как сообщала "Страна", сегодня невеста появилась в простом и изысканном белом платье. Дизайнером наряда стала Клэр Уэйт Келлер, которая в 2017году стала первым художественным директором французского модного дома Givenchy. Меган Маркл также собрала волосы в низкий узел на затылке, украсив прическу бриллиантовой фамильной диадемой и фатой.