Молодожены и около 600 гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл совсем скоро отправятся на торжественный прием в Виндзорском замке, который устраивает королева Елизавета II.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Меню на таких мероприятиях - всегда на французском языке. Столовые приборы тоже под стать.

Фото: bbc.com

Напомним, что в качестве свадебного торта принц Гарри и Меган Маркл выбрали трехслойный деликатес из лимонных коржей, пропитанных сиропом их бузины и украшенных живыми цветами из королевского сада.

Как сообщала "Страна", сегодня невеста появилась в простом и изысканном белом платье. Дизайнером наряда стала Клэр Уэйт Келлер, которая в 2017году стала первым художественным директором французского модного дома Givenchy. Меган Маркл также собрала волосы в низкий узел на затылке, украсив прическу бриллиантовой фамильной диадемой и фатой.