В результате подрыва на неизвестном предмете в зоне ООС украинский военный получил ранения. Об этом сообщают "Украинские новости".

"По состоянию на 9:00 сегодня среди наших военнослужащих есть один раненый. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - сообщил спикер Министерства обороны Максим Праут.

Он отметил, что состояние здоровья военного расценивается как тяжелое. Детали происшествия не раскрываются.

Также Праута добавил, что с полуночи зафиксировано 11 прицельных обстрелов боевиками позиций подразделений ООС. На луганском направлении обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Ранее "Страна" сообщала, что перед выходными число обстрелов на Донбассе уменьшилось.

Также мы писали, что украинские войска взяли под свой контроль пгт на Горловском направлении.

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