Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал детали ограбления ювелирного магазина в Херсоне.

Об этом полицейский написал в Facebook.

Аброськин отметил, что подозреваемые в совершении разбойного нападения скрываются на территории Николаевской и Одесской областей.

"Оперативные мероприятия по розыску членов вооруженной банды, совершивших вооруженное нападение в ТРЦ "Фабрика" в Херсоне продолжаются. Известно, что подозреваемые скрываются на территории Николаевской и Одесской областей", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, полиция установила личности мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне. Сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве полицейские задержали пьяного иностранца за ограбление местного жителя.