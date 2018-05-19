Киевляне в мае продолжают полцчать квитанции за коммунальные услуги за апрель с учетом отопления, хотя батареи были отключены больше месяца назад. Об этом говорится в группе жителей Соломенского района столицы на Facebook "Los Solomas".

Жители столицы получили квитанции за отопление в апреле с разными суммами. В апрельских расчетах некоторым киевлянам нужно заплатить за холодные батареи даже больше, чем за март, когда отопление действительно было. Людям пришли платежки, где указана сумма от 50 до 1300 гривен.

"Чоколовка, кому еще пришли платежки на 1300 гривен за отопление в апреле", — пишут пользователи соцсети. "Начисления неадекватные", ― отметили жители Соломенского района.

Фото: facebook.com/groups/lossolomas

Как сообщала "Страна", аналогичные ситуации наблюдались в столице и в прошлом году. Тогда люди жаловались, что суммы насчитанные за отопление в апреле составили от 50 до 400 гривен.

Также мы писали, что субсидии на отопление и горячую воду назначат только тем киевлянам, у кого нет долгов по коммуналке.