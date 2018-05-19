Сегодня, 19 мая, состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

"Страна" вела онлайн-трансляцию королевской свадьбы.

Главным событием стало появление невесты в роскошном белом платье, которое было простое и изысканное. Известно, что цена такого наряда порядка 135 тысяч долларов.

Прическа Маркл также была простой, но элегантной. Невеста собрала волосы в низкий узел на затылке, украсив прическу бриллиантовой фамильной диадемой, которую ей одолжила королева, и фатой.

Дизайнером наряда стала Клэр Уэйт Келлер, которая в 2017году стала первым художественным директором французского модного дома Givenchy.

Принц Гарри был одет в военную форму полка Blues and Royals, в котором он некогда служил. Так же был одет его брат Уильям, который выступал в роли шафера.

Меган к алтарю сопровождал принц Чарльз.

Отметим, что на свадьба присутствовала мать Маркл Дория Рэгленд. Отец невесты не приехал, так как ранее перенес операцию на сердце.

Фото: скриншот

Ранее "Страна" сообщала, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет лимонный торт с сиропом из бузины.

Также в Британии появились слитные купальники с портретами принца Гарри и Меган Маркл.

