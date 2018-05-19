Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" обеспокоена задержанием журналиста Кирилла Вишинского. Об этом сказано на ее официальном сайте .

Правозащитники, в частности, выражают обеспокоенность в связи с задержанием Вышинсокого. "Репортеры" требуют предоставить объяснить предъявляемые журналисту обвинения в государственной измене. Если же таких нет, то необходимо сразу же отпустить руководителя украинского офиса "РИА Новости".

"Обвинение в государственной измене и предварительное заключение – чрезвычайно серьезные меры. Власти должны точно объяснить какие инкриминируемые ему факты представляют собой госизмену, либо отпустить Кирилла Вышинского незамедлительно", - сообщил глава офиса "Репортеров без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

Ранее "Страна" сообщала, что Херсонский суд арестовал Вышинского на 60 дней.

Также мы писали, что жена руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского прокомментировала его задержание.

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