Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он заявил в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.

Напомним, 2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ. СНБО поручил Министерству иностранных дел принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Ранее в России заявили, что у Украины уйдет не меньше года на выход из СНГ. Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявил, что Киев не подписывал устав СНГ, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана.