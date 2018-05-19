Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ
Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он заявил в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.
"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.
Напомним, 2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ. СНБО поручил Министерству иностранных дел принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.
Ранее в России заявили, что у Украины уйдет не меньше года на выход из СНГ. Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявил, что Киев не подписывал устав СНГ, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана.