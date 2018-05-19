Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над Анеттой Контавейт из Эстонии.

Об этом сообщает "СпортАрена".

Украинка переиграла соперника в двух сетах и стала первой финалисткой WTA в Риме.

В ходе игры Свитолина не так много атаковала, предпочитая отдать инициативу эстонке. Это оправдало себя, ведь Контавейт хотя и проводила разящие атаки, но допускала слишком много ошибок при попытках чрезмерно обострить игру, что в итоге и привело к ее поражению.

В первом сете украинка отбила две подачи, уступив одну свою. В итоге Свитолина победила со счетом 6:4. Во втором сете Элина взяла две подачи Контавейт и победила более уверенно – 6:3.

Теперь Свитолина будет защищать звание прошлогодней чемпионки турнира в Риме в финале против победительницы пары Симона Халеп — Мария Шарапова.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA.

Также Элина Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира в Майами.