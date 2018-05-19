Под Кабмином более 200 человек вышли на "конопляный Марш свободы"
В субботу, 19 мая, в Киеве у стен Кабинета министров проходит "Конопляный марш".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
У стен здания правительства собрались около 200 человек, которые пришли на акцию "Марш свободы". Участники марша выступают за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.
Участники акции пришли с плакатами: "Медицинский каннабис — наше право", "Начать научные исследования"
На данный момент у здания Кабмина играет музыка, участники акции поочередно выступают у микрофона.
Основными требованиями "Марша свободы" в 2018 году: начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств; урегулировать доступ украинских пациентов к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе.
На марше присутствуют полицейские.
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