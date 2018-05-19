В субботу, 19 мая, в Киеве у стен Кабинета министров проходит "Конопляный марш".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

У стен здания правительства собрались около 200 человек, которые пришли на акцию "Марш свободы". Участники марша выступают за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Участники акции пришли с плакатами: "Медицинский каннабис — наше право", "Начать научные исследования"

На данный момент у здания Кабмина играет музыка, участники акции поочередно выступают у микрофона.

Основными требованиями "Марша свободы" в 2018 году: начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств; урегулировать доступ украинских пациентов к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе.

На марше присутствуют полицейские.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кишиневе впервые в истории прошел марш секс-меньшинств.

Также в Киеве на Велодень изменили маршруты автобусов.